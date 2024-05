Optimismus in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 18 382,90 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,491 Prozent auf 18 412,81 Punkte an der Kurstafel, nach 18 322,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 18 437,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 359,32 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,848 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 706,83 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 17 845,72 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 13 413,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 11,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 2,68 Prozent auf 652,48 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,56 Prozent auf 534,47 USD), Constellation Energy (+ 2,43 Prozent auf 223,04 USD), Autodesk (+ 2,05 Prozent auf 220,25 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,97 Prozent auf 391,76 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-4,81 Prozent auf 2,97 USD), Sirius XM (-2,05 Prozent auf 3,11 USD), Tesla (-1,75 Prozent auf 174,44 USD), Amazon (-1,36 Prozent auf 184,52 USD) und Warner Bros Discovery (-1,34 Prozent auf 8,45 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 3 088 002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,840 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

