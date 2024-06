Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstag.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,74 Prozent auf 19 608,47 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,739 Prozent stärker bei 19 609,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 465,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 639,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 591,97 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 198,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18 068,47 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 900,85 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 18,52 Prozent zu Buche. Bei 19 639,45 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 14,21 Prozent auf 1 707,95 USD), Tesla (+ 5,95 Prozent auf 187,84 USD), NVIDIA (+ 3,38 Prozent auf 129,43 USD), eBay (+ 1,60 Prozent auf 54,04 USD) und Electronic Arts (+ 1,56 Prozent auf 137,74 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen IDEXX Laboratories (-3,75 Prozent auf 495,00 USD), Airbnb (-3,34 Prozent auf 144,33 USD), Sirius XM (-3,23 Prozent auf 2,55 USD), Warner Bros Discovery (-2,43 Prozent auf 7,62 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,29 Prozent auf 170,80 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 474 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,977 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,85 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at