Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,70 Prozent fester bei 18 044,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,18 Prozent stärker bei 18 130,42 Punkten in den Handel, nach 17 918,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17 952,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 140,12 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,141 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 04.09.2024, einen Stand von 17 084,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18 188,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 236,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22,20 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 14,63 Prozent auf 7,33 USD), Landec (+ 11,58 Prozent auf 5,25 USD), American Superconductor (+ 10,18 Prozent auf 23,70 USD), Century Casinos (+ 8,30 Prozent auf 2,61 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,47 Prozent auf 4,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AngioDynamics (-5,49 Prozent auf 6,02 USD), PetMed Express (-3,87 Prozent auf 3,97 USD), Expeditors International of Washington (-2,14 Prozent auf 119,95 USD), Repligen (-1,85 Prozent auf 136,47 USD) und HealthStream (-1,83 Prozent auf 28,92 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 459 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,126 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at