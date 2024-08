Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen

Um 18:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,06 Prozent auf 17 805,59 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,871 Prozent auf 17 772,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 619,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 941,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 721,63 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,883 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Stand von 17 997,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, wies der NASDAQ Composite 16 736,03 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 13 721,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20,59 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Flushing Financial (+ 8,92 Prozent auf 14,65 USD), American Software A (+ 8,87 Prozent auf 11,17 USD), Microvision (+ 8,83) Prozent auf 0,97 USD), Lakeland Financial (+ 8,32 Prozent auf 67,99 USD) und Capitol Federal Financial (+ 8,23 Prozent auf 6,18 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Intuit (-7,47 Prozent auf 615,57 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,98 Prozent auf 4,40 USD), SMC (-4,68 Prozent auf 448,00 USD), OSI Systems (-1,80 Prozent auf 151,51 USD) und Intuitive Surgical (-1,64 Prozent auf 482,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 674 533 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,093 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at