Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,62 Prozent höher bei 26 269,23 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,591 Prozent höher bei 26 261,18 Punkten, nach 26 107,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26 316,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 041,13 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,693 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 683,94 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 24 016,02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20 677,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,06 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AngioDynamics (+ 11,31 Prozent auf 14,47 USD), SMC (+ 10,12 Prozent auf 476,83 USD), American Eagle Outfitters (+ 7,80 Prozent auf 17,41 USD), Blackbaud (+ 5,52 Prozent auf 31,55 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,51 Prozent auf 13,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Erie Indemnity (-11,86 Prozent auf 210,19 USD), Microvision (-9,95 Prozent auf 0,31 USD), Methode Electronics (-9,53 Prozent auf 15,76 USD), AXT (-7,21 Prozent auf 53,42 USD) und NetApp (-7,13 Prozent auf 162,10 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37 546 042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,306 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 17,54 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at