Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Zuschläge

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent auf 16 870,22 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,781 Prozent auf 16 865,70 Punkte an der Kurstafel, nach 16 735,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 909,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 827,55 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.05.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 156,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 274,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 13 240,77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,25 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 032,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nektar Therapeutics (+ 13,39 Prozent auf 1,44 USD), TransAct Technologies (+ 12,11 Prozent auf 3,98 USD), Innodata (+ 10,54 Prozent auf 13,95 USD), Autodesk (+ 9,27 Prozent auf 220,29 USD) und MicroStrategy (+ 7,90 Prozent auf 1 645,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Lattice Semiconductor (-15,30 Prozent auf 62,88 USD), Ebix (-13,64 Prozent auf 0,38 USD), Powell Industries (-3,81 Prozent auf 173,00 USD), NetApp (-3,13 Prozent auf 116,66 USD) und Microvision (-2,97 Prozent auf 1,15 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 725 024 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,842 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at