Optimismus in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ 100-Handel am Morgen.

Um 16:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent fester bei 20 208,29 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,651 Prozent auf 20 197,62 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 208,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 145,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0,356 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19 944,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 19 032,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 745,86 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 22,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 16,98 Prozent auf 249,92 USD), Align Technology (+ 7,06 Prozent auf 222,32 USD), T-Mobile US (+ 3,34 Prozent auf 228,32 USD), Super Micro Computer (+ 3,06 Prozent auf 46,75 USD) und DexCom (+ 2,87 Prozent auf 74,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Honeywell (-4,27 Prozent auf 210,94 USD), Keurig Dr Pepper (-3,62 Prozent auf 35,37 USD), JDcom (-1,90 Prozent auf 39,24 USD), Broadcom (-1,30 Prozent auf 171,26 USD) und CSX (-1,10 Prozent auf 33,22 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11 985 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,326 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at