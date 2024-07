Optimismus in Paris: Börsianer lassen CAC 40 steigen

Der CAC 40 gewinnt am Freitagmittag an Fahrt.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent auf 7 671,34 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,339 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 664,94 Zählern und damit 0,496 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 627,13 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 695,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 659,09 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,438 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 864,70 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 8 010,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 333,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 1,87 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 160 703 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 347,131 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at