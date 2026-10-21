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CAC 40 aktuell 21.10.2026 15:58:45

Optimismus in Paris: Das macht der CAC 40 nachmittags

Optimismus in Paris: Das macht der CAC 40 nachmittags

Der CAC 40 notiert aktuell im Plus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,98 Prozent stärker bei 7 915,62 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,360 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,051 Prozent schwächer bei 7 834,51 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 838,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 919,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 830,90 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,383 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 138,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 363,14 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 21.10.2025, mit 8 258,86 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,41 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 209 691 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,681 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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