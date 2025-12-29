Optimismus in Wien: ATX Prime notiert im Plus

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,19 Prozent höher bei 2 609,47 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 2 605,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 604,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 595,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 611,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 492,82 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 2 320,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 1 812,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 42,91 Prozent zu Buche. Bei 2 611,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 3,81 Prozent auf 70,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,85 Prozent auf 90,20 EUR), Lenzing (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,86 Prozent auf 19,15 EUR) und Wienerberger (+ 1,73 Prozent auf 30,58 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,32 Prozent auf 3,04 EUR), Warimpex (-5,21 Prozent auf 0,46 EUR), Polytec (-2,99 Prozent auf 3,24 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,37 Prozent auf 5,76 EUR) und FACC (-2,33 Prozent auf 10,90 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 198 725 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,263 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at