Optimismus in Zürich: SLI am Montagmittag fester

Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,90 Prozent fester bei 1 978,18 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,342 Prozent höher bei 1 967,27 Punkten, nach 1 960,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 965,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 978,54 Punkten.

SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 1 943,24 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2024, den Wert von 1 846,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der SLI einen Stand von 1 762,10 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,17 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Novartis (+ 2,05 Prozent auf 96,13 CHF), SGS SA (+ 1,75 Prozent auf 82,76 CHF), Geberit (+ 1,69 Prozent auf 566,40 CHF), Schindler (+ 1,69 Prozent auf 229,00 CHF) und Swatch (I) (+ 1,46 Prozent auf 180,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-1,04 Prozent auf 438,00 CHF), Zurich Insurance (-0,36 Prozent auf 470,80 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 106,20 CHF), Logitech (+ 0,20 Prozent auf 79,32 CHF) und Partners Group (+ 0,21 Prozent auf 1 199,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 773 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,553 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,23 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at