Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI gewinnt heute an Wert.

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,67 Prozent auf 1 989,86 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,189 Prozent auf 1 980,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 976,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 979,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 990,01 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,872 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, lag der SLI noch bei 1 964,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, lag der SLI bei 1 971,56 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 24.10.2023, einen Stand von 1 624,86 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lonza (+ 4,03 Prozent auf 562,20 CHF), Swatch (I) (+ 2,96 Prozent auf 182,40 CHF), Richemont (+ 2,30) Prozent auf 128,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,94 Prozent auf 221,00 CHF) und VAT (+ 1,80 Prozent auf 368,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Temenos (-2,63 Prozent auf 62,90 CHF), Sandoz (-0,66 Prozent auf 37,76 CHF), Schindler (-0,55 Prozent auf 252,60 CHF), Nestlé (-0,49 Prozent auf 84,96 CHF) und Sonova (-0,32 Prozent auf 315,10 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 433 895 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 235,394 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

