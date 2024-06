Optimismus in Zürich: SLI beendet den Handel im Plus

So performte der SLI am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Schlussendlich ging der SLI nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 1 947,67 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der SLI 0,235 Prozent fester bei 1 951,66 Punkten, nach 1 947,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 954,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 943,92 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,425 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 962,47 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 1 919,02 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 1 741,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Bei 1 993,61 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,83 Prozent auf 32,86 CHF), Holcim (+ 1,54 Prozent auf 79,36 CHF), Straumann (+ 1,11 Prozent auf 113,65 CHF), Schindler (+ 1,08 Prozent auf 225,60 CHF) und VAT (+ 0,99 Prozent auf 509,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,31 Prozent auf 257,00 CHF), Swatch (I) (-0,90 Prozent auf 187,55 CHF), Nestlé (-0,82 Prozent auf 92,14 CHF), Geberit (-0,70 Prozent auf 537,20 CHF) und SGS SA (-0,59 Prozent auf 80,28 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 348 775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,644 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,55 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at