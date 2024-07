Optimismus in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus

Am Dienstag klettert der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 1 964,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,238 Prozent tiefer bei 1 953,91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 958,57 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 952,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 975,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der SLI bei 1 987,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 888,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 1 708,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,41 Prozent nach oben. Bei 1 993,61 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,79 Prozent auf 4 382,00 CHF), Lonza (+ 1,59 Prozent auf 510,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 258,30 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 515,50 CHF) und Logitech (+ 0,54 Prozent auf 85,16 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-2,75 Prozent auf 1,34 CHF), UBS (-0,73 Prozent auf 27,11 CHF), Swatch (I) (-0,73 Prozent auf 184,80 CHF), SGS SA (-0,49 Prozent auf 80,46 CHF) und VAT (-0,35 Prozent auf 518,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 687 837 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 244,661 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,23 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at