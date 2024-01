Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Der SLI stieg am Montag.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent stärker bei 1 783,84 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,836 Prozent auf 1 775,69 Punkte an der Kurstafel, nach 1 760,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 784,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 771,81 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 780,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wies der SLI 1 616,73 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Wert von 1 751,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,15 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 789,06 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 7,35 Prozent auf 2,13 CHF), Sandoz (+ 4,03 Prozent auf 29,15 CHF), Temenos (+ 3,50 Prozent auf 86,30 CHF), Lonza (+ 3,15 Prozent auf 372,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,78 Prozent auf 36,26 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sika (-0,43 Prozent auf 232,00 CHF), Nestlé (+ 0,06 Prozent auf 97,49 CHF), Swatch (I) (+ 0,28 Prozent auf 212,90 CHF), Givaudan (+ 0,51 Prozent auf 3 364,00 CHF) und Novartis (+ 0,64 Prozent auf 94,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 612 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 266,328 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at