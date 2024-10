Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Dienstag steigt der SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,22 Prozent auf 2 013,29 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,214 Prozent auf 2 013,15 Punkte an der Kurstafel, nach 2 008,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 011,99 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 013,80 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, lag der SLI bei 1 959,99 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2024, den Wert von 1 985,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Wert von 1 702,29 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 14,16 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Logitech (+ 1,46 Prozent auf 76,40 CHF), Lonza (+ 1,37 Prozent auf 548,20 CHF), Alcon (+ 0,93) Prozent auf 84,34 CHF), Roche (+ 0,89 Prozent auf 272,00 CHF) und Swisscom (+ 0,72 Prozent auf 561,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-1,55 Prozent auf 27,39 CHF), ams-OSRAM (-0,93 Prozent auf 10,16 CHF), Sandoz (-0,76 Prozent auf 38,10 CHF), Richemont (-0,38 Prozent auf 130,35 CHF) und Swiss Re (-0,34 Prozent auf 117,75 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 473 326 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 229,833 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,50 Prozent gelockt.

