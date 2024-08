Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Montag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 1 994,41 Punkte nach oben. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,384 Prozent auf 1 993,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 985,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 993,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 995,78 Punkten erreichte.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der SLI einen Stand von 1 943,73 Punkten auf. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 1 855,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 1 794,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 13,09 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ams (+ 5,30 Prozent auf 1,29 CHF), Julius Bär (+ 2,15 Prozent auf 48,47 CHF), Sandoz (+ 1,89 Prozent auf 36,59 CHF), UBS (+ 1,49 Prozent auf 27,31 CHF) und Swiss Life (+ 1,11 Prozent auf 677,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen SGS SA (-0,53 Prozent auf 94,00 CHF), Holcim (-0,50 Prozent auf 83,22 CHF), Lindt (-0,45 Prozent auf 10 950,00 CHF), Richemont (-0,30 Prozent auf 134,50 CHF) und Novartis (-0,05 Prozent auf 97,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 284 595 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,501 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

