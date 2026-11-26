SLI
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|SIX-Handel im Blick
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26.11.2026 09:28:50
Optimismus in Zürich: SLI zum Start im Plus
Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,06 Prozent höher bei 2 376,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,974 Prozent auf 2 374,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 377,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 374,32 Punkten.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,44 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 337,00 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 2 329,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SLI bei 2 072,09 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,86 Prozent auf 482,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,53 Prozent auf 64,96 CHF), Amrize (+ 2,41 Prozent auf 35,70 CHF), Julius Bär (+ 2,28 Prozent auf 62,82 CHF) und Logitech (+ 2,24 Prozent auf 83,16 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lindt (-0,06 Prozent auf 8 500,00 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 87,19 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 706,50 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 154,25 CHF) und Schindler (+ 0,47 Prozent auf 296,40 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 368 792 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,486 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Titel
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,20
|-0,36%
|Amrize
|39,85
|0,86%
|Julius Bär
|67,74
|-1,31%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 160,00
|-2,55%
|Logitech S.A.
|91,26
|-0,67%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,27
|-0,53%
|Partners Group AG
|696,00
|0,23%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|440,30
|-0,83%
|Schindler AG (PS)
|322,60
|-2,06%
|Swiss Re AG
|169,15
|-0,12%
|Swisscom AG
|771,50
|-0,52%
|VAT
|523,80
|2,11%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,88
|1,20%
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