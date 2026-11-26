Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 1,06 Prozent höher bei 2 376,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,974 Prozent auf 2 374,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 351,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 377,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 374,32 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 1,44 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 337,00 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 2 329,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SLI bei 2 072,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,86 Prozent auf 482,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,53 Prozent auf 64,96 CHF), Amrize (+ 2,41 Prozent auf 35,70 CHF), Julius Bär (+ 2,28 Prozent auf 62,82 CHF) und Logitech (+ 2,24 Prozent auf 83,16 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lindt (-0,06 Prozent auf 8 500,00 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 87,19 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 706,50 CHF), Swiss Re (+ 0,36 Prozent auf 154,25 CHF) und Schindler (+ 0,47 Prozent auf 296,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 368 792 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,486 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at