Optimismus in Zürich: SMI schlussendlich stärker

Am Donnerstag schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 11 199,11 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,265 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,341 Prozent auf 11 158,60 Punkte an der Kurstafel, nach 11 196,82 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 202,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 138,04 Einheiten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 0,220 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 25.10.2023, mit 10 400,93 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 404,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,258 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 11 309,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 088,62 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 8,32 Prozent auf 3 593,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,54 Prozent auf 290,10 CHF), Partners Group (+ 1,20 Prozent auf 1 141,00 CHF), Sika (+ 0,98 Prozent auf 237,60 CHF) und Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 96,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-2,91 Prozent auf 370,30 CHF), Roche (-1,28 Prozent auf 242,00 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 74,28 CHF), Novartis (-0,83 Prozent auf 92,75 CHF) und Richemont (-0,33 Prozent auf 121,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 125 496 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 264,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,76 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

