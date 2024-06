Optimismus in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Zuschläge

Um 12:09 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,60 Prozent auf 12 085,31 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,400 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,071 Prozent schwächer bei 12 004,36 Punkten, nach 12 012,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 102,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 999,85 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wies der SMI einen Stand von 11 931,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 651,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 221,22 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Novartis (+ 1,55 Prozent auf 95,45 CHF), UBS (+ 1,04 Prozent auf 27,31 CHF), Geberit (+ 0,93 Prozent auf 542,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,90 Prozent auf 50,24 CHF) und Nestlé (+ 0,81 Prozent auf 94,46 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-0,71 Prozent auf 111,65 CHF), Sonova (-0,48 Prozent auf 269,90 CHF), Swiss Life (-0,31 Prozent auf 651,80 CHF), Roche (-0,08 Prozent auf 252,60 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 256,10 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 800 232 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,896 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

