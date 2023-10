Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag stärker

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,23 Prozent stärker bei 14 307,23 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,887 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,761 Prozent höher bei 14 241,55 Punkten, nach 14 134,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 321,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 230,69 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 429,81 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 432,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, betrug der SPI-Kurs 13 135,20 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,87 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Talenthouse (+ 11,76 Prozent auf 0,00 CHF), DocMorris (+ 7,74 Prozent auf 52,60 CHF), Tornos SA (+ 4,98 Prozent auf 5,90 CHF), Feintool International (+ 4,37 Prozent auf 21,50 CHF) und Arbonia (+ 4,34 Prozent auf 7,94 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen PolyPeptide (-6,11 Prozent auf 16,30 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-4,76 Prozent auf 50,00 CHF), Spexis (-4,35 Prozent auf 0,22 CHF), Arundel (-4,07 Prozent auf 0,24 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,38 Prozent auf 5,72 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 990 263 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 271,193 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Die Varia US Properties-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at