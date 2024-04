Optimismus in Zürich: SPI mit Kursplus

Am Freitagmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,48 Prozent auf 15 200,09 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,917 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,617 Prozent auf 15 220,64 Punkte an der Kurstafel, nach 15 127,32 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 15 256,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 197,61 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,188 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, wies der SPI einen Stand von 15 342,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 631,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wurde der SPI auf 14 716,07 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,33 Prozent. Bei 15 480,85 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,31 Prozent auf 7,74 CHF), Idorsia (+ 4,52 Prozent auf 1,94 CHF), DocMorris (+ 4,12 Prozent auf 84,60 CHF), Spexis (+ 3,17 Prozent auf 0,07 CHF) und OC Oerlikon (+ 2,97 Prozent auf 4,02 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ObsEva (-18,75 Prozent auf 0,01 CHF), Evolva (-8,00 Prozent auf 0,92 CHF), GAM (-6,17 Prozent auf 0,24 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,44 Prozent auf 0,60 CHF) und Zurich Insurance (-3,77 Prozent auf 451,50 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 27 219 695 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 250,873 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

