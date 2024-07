Optimismus in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Mittwoch steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,45 Prozent im Plus bei 16 027,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,077 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,210 Prozent höher bei 15 989,00 Punkten in den Handel, nach 15 955,51 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 962,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 027,64 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,230 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.06.2024, stand der SPI noch bei 15 982,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 295,17 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2023, den Wert von 14 786,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,01 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 6,64 Prozent auf 55,40 CHF), Spexis (+ 6,50 Prozent auf 0,04 CHF), Sulzer (+ 5,89 Prozent auf 133,00 CHF), Xlife Sciences (+ 5,36 Prozent auf 29,50 CHF) und Orascom Development (+ 4,02 Prozent auf 4,40 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Curatis (-4,62 Prozent auf 6,20 CHF), HOCHDORF (-3,56 Prozent auf 7,04 CHF), GAM (-3,43 Prozent auf 0,23 CHF), Idorsia (-3,33 Prozent auf 2,20 CHF) und Molecular Partners (-2,93 Prozent auf 6,30 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 740 439 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242,913 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

