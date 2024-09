Optimismus in Zürich: SPI notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Für den SPI geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,37 Prozent stärker bei 15 912,93 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,149 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,429 Prozent stärker bei 15 923,01 Punkten, nach 15 854,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 876,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 968,94 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,048 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.08.2024, stand der SPI noch bei 15 798,17 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2024, einen Stand von 16 165,49 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 14 456,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit HOCHDORF (+ 26,92 Prozent auf 3,30 CHF), ONE swiss bank (+ 15,94 Prozent auf 4,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,88 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (+ 8,54 Prozent auf 0,19 CHF) und Peach Property Group (+ 8,00 Prozent auf 8,64 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil SHL Telemedicine (-8,44 Prozent auf 2,93 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-5,12 Prozent auf 9,26 CHF), Calida (-4,12 Prozent auf 26,75 CHF), Meyer Burger Technology (-3,35 Prozent auf 1,73 CHF) und StarragTornos (-3,00 Prozent auf 45,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 419 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,036 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

