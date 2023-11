Optimismus in Zürich: SPI notiert am Nachmittag im Plus

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,98 Prozent stärker bei 13 749,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,798 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,479 Prozent auf 13 681,41 Punkte an der Kurstafel, nach 13 616,23 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 647,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 753,71 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, betrug der SPI-Kurs 14 368,61 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, wies der SPI 14 927,07 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, betrug der SPI-Kurs 13 745,12 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Montana Aerospace (+ 6,78 Prozent auf 11,66 CHF), Barry Callebaut (+ 5,09 Prozent auf 1 445,00 CHF), Orascom Development (+ 4,80 Prozent auf 5,24 CHF), Lalique (+ 4,29 Prozent auf 34,00 CHF) und Talenthouse (+ 4,17 Prozent auf 0,01 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Evolva (-6,41 Prozent auf 2,92 CHF), HOCHDORF (-5,61 Prozent auf 18,50 CHF), SHL Telemedicine (-5,03 Prozent auf 7,55 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,02 Prozent auf 0,42 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-4,93 Prozent auf 10,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 283 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 263,256 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at