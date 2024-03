Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start Gewinne

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Freitag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent höher bei 15 161,99 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,962 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 15 151,37 Punkte an der Kurstafel, nach 15 135,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 151,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 164,18 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wies der SPI einen Wert von 14 591,23 Punkten auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 14 468,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der SPI 14 217,55 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,06 Prozent aufwärts. Bei 15 164,18 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit mobilezone (+ 5,95 Prozent auf 14,60 CHF), AIRESIS (+ 5,51 Prozent auf 0,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,83 Prozent auf 0,61 CHF), COLTENE (+ 3,24 Prozent auf 57,30 CHF) und ObsEva (+ 2,80 Prozent auf 0,03 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Meyer Burger (-7,94 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (-7,35 Prozent auf 1,95 CHF), Addex Therapeutics (-6,96 Prozent auf 0,06 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,16 Prozent auf 0,09 CHF) und GAM (-2,86 Prozent auf 0,34 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 5 523 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 253,312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

In diesem Jahr weist die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

