Optimismus in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester

Am Nachmittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.

Um 15:39 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 16 043,88 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,159 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,601 Prozent tiefer bei 15 946,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 042,52 Punkten am Vortag.

Bei 15 888,58 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 068,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 15 826,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2024, notierte der SPI bei 16 058,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 14 162,69 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 31,19 Prozent auf 3,87 CHF), GAM (+ 8,86 Prozent auf 0,17 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,86 Prozent auf 0,07 CHF), Molecular Partners (+ 4,39 Prozent auf 4,28 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3,64 Prozent auf 228,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil HOCHDORF (-14,77 Prozent auf 0,55 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,48 Prozent auf 0,15 CHF), Curatis (-8,46 Prozent auf 8,22 CHF), Arundel (-6,67 Prozent auf 0,08 CHF) und Swatch (N) (-4,95 Prozent auf 36,50 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2 905 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,219 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

