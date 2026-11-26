Optimumbank Holdings Aktie
WKN DE: A1C8LS / ISIN: US68401P2056
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26.11.2026 19:33:49
OptimumBank: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 13, 2026, OptimumBank (NYSEMKT:OPHC) announced record quarterly net income of $7.2 million as total assets reached nearly $1.6 billion. The commercial lender's earnings are expanding alongside its net interest margin--the spread between interest earned on loans and paid on deposits--while it scales its specialized healthcare lending operations. Three things management said stand out.
Net income rose 65.9% year over year on strong core banking operations. Management expanded net interest margin to 4.6% while keeping credit loss provisions low due to zero net loan write-offs.
The commercial real estate lending pipeline reached $700 million, driven by strong borrower demand in South Florida. Management expands its specialized healthcare division through OptimumFunding, an internal lending arm that plans to pursue a HUD license in 2027 to broaden financing options.
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