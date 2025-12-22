|
22.12.2025 06:31:29
Opus One Gold legte Quartalsergebnis vor
Opus One Gold hat am 19.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Opus One Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.