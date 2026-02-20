20.02.2026 06:31:28

OR Royalties präsentierte Quartalsergebnisse

OR Royalties lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

OR Royalties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 126,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,54 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 48,00 Prozent auf 387,57 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 261,88 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

