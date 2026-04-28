OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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28.04.2026 09:42:00
Oracle, Nvidia and other buzzy tech stocks fall as the ‘OpenAI complex’ comes under pressure
SoftBank Group shares tumbled in Tokyo trade, suffering its worst single-day percentage loss in six months, after a published report that OpenAI missed several internal targets in the face of competition from rival artificial-intelligence labs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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