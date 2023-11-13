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13.11.2023 07:00:15
Orascom Development Holding AG announces its Egyptian Subsidiary (ODE) 9M 2023 Financial Results
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Orascom Development Holding AG / Key word(s): Miscellaneous/Miscellaneous
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR.
Orascom Development Holding AG announces its Egyptian Subsidiary (ODE) 9M 2023 Financial Results.
Altdorf, 13 November 2023 – Orascom Development Holding AG (ODH) is pleased to announce that Orascom Development Egypt (ODE); the largest Egyptian subsidiary of the Group, has reported its 9M 2023 financial results today. Please find the earnings release along with the presentation under the link below:
Orascom Development Holding (ODH) 9M 2023 results will be announced as scheduled on Thursday the 16th of November at 7:00 am CET.
About Orascom Development Holding AG:
From El Gouna’s stunning Egyptian coastal town by the Red Sea to Andermatt Swiss Alps’ breath-taking, year-round mountain destination, each master-planned community is a testament to Orascom Development's commitment to place-making at its finest. The integrated towns harmoniously combine residential areas with private villas and apartments, hotels, and award-winning leisure and commercial amenities – including golf courses, marinas, sports facilities, retail shops and restaurants.
Orascom Development owns a land bank of more than 100 million square meters with nearly 40% developed or under development into thriving communities in Egypt (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights, and Byoum), in the GCC (The Cove in the UAE and Jebel Sifah and Hawana Salalah in Oman), and in Europe (Andermatt Swiss Alps in Switzerland, Luštica Bay in Montenegro and West Carclaze Garden Village in the UK). Orascom Development’s hospitality portfolio includes 33 premium and luxury hotels with more than 7,000 rooms across Europe, the Middle East, and North Africa. ODH shares are listed on the SIX Swiss Exchange.
For more information, please visit https://www.orascomdh.com/.
Contact for Investors:
Ahmed Abou El Ella
Director of Investor Relations
Tel: +20 224 61 89 61
mobile: +20 122129 5555
Email: ir@orascomdh.com
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End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Orascom Development Holding AG
|Gotthardstraße 12
|6460 Altdorf
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 874 17 17
|Fax:
|+41 41 874 17 07
|E-mail:
|ir@orascomdh.com
|Internet:
|www.orascomdh.com
|ISIN:
|CH0038285679
|Valor:
|A0NJ37
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|1771101
|End of Announcement
|EQS News Service
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1771101 13-Nov-2023 CET/CEST
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