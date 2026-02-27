OraSure Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

OraSure Technologies äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OraSure Technologies ein EPS von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,8 Millionen USD.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,940 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OraSure Technologies ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,10 Prozent auf 115,02 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 185,83 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at