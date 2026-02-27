|
27.02.2026 06:31:29
OraSure Technologies präsentierte Quartalsergebnisse
OraSure Technologies äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OraSure Technologies ein EPS von -0,140 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,8 Millionen USD.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,940 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OraSure Technologies ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,10 Prozent auf 115,02 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 185,83 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.