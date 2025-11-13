Orbit International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Orbit International präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,8 Millionen USD – eine Minderung von 31,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,4 Millionen USD eingefahren.

