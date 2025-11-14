Orchid Pharma präsentierte Quartalsergebnisse

Orchid Pharma hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 16,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at