Organovo legte Quartalsergebnis vor

Organovo veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 4,90 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,0 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,350 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,14 Prozent auf 0,13 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Organovo 0,14 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at