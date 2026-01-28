|
Orient Bell präsentierte Quartalsergebnisse
Orient Bell hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 1,69 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
