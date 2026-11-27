Oriental hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 MYR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oriental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,42 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at