Origin Electric präsentierte Quartalsergebnisse

Origin Electric stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 92,24 JPY. Im Vorjahresquartal waren -17,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Origin Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at