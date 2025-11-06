Orion Engineered Carbons stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orion Engineered Carbons hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 450,9 Millionen USD, gegenüber 463,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at