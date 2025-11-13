Orix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orix gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 145,47 JPY gegenüber 83,87 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,43 Prozent auf 795,86 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 695,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at