Orthofix Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orthofix Medical veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orthofix Medical ein Ergebnis je Aktie von -0,710 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 196,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 205,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at