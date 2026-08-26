Ortivus (A) präsentierte Quartalsergebnisse

Ortivus (A) stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 19,3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ortivus (A) 19,7 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at