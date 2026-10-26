Oruka Therapeutics Aktie
WKN DE: A3DPH3 / ISIN: US6876041087
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26.10.2026 14:16:07
Oruka Advances ORKA-001 Toward Phase 3 After Positive Psoriasis Data
(RTTNews) - Oruka Therapeutics (ORKA) reported positive Week 16 Phase 2b EVERLAST-B results for ORKA-001 in moderate-to-severe psoriasis.
The high-dose group achieved 61% complete skin clearance (PASI 100) and 86% PASI 90 responses, outperforming placebo.
The treatment showed a favorable safety profile consistent with IL-23 inhibitors.
Oruka plans to advance ORKA-001 into Phase 3 trials in the first half of 2027, with 52-week EVERLAST-A results expected in December 2026.
ORKA on Friday closed at $80.15, down 1.23%. In the pre-market trading, shares are up 1.07% at $81.01.
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