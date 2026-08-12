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12.08.2026 06:31:29
OSAKA KOHKI legte Quartalsergebnis vor
OSAKA KOHKI äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 64,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,23 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,03 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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