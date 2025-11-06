Oswal Greentech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Oswal Greentech gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 238,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oswal Greentech einen Umsatz von 212,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at