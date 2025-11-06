Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,92 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,530 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,61 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,29 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at