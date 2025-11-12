OTS: Autoland AG / Christian Lindner wird stellvertretender ...

Christian Lindner wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender der

Berlin/ Sandersdorf-Brehna (ots) - Die Autoland AG, Deutschlands größter

markenunabhängiger Automobilhandelskonzern, holt hochkarätige Verstärkung in die

Unternehmensführung: Christian Lindner wird zum 1. Januar 2026 stellvertretender

Vorstandsvorsitzender. Der frühere Bundesfinanzminister, bekennende Autofahrer

und Kommunikationsexperte wird in seiner neuen Rolle die Bereiche Marketing,

Vertrieb und Digitalisierung verantworten.

Autoland befindet sich auf starkem Wachstumskurs: 2024 erzielte das Unternehmen

einen Rekordumsatz von 890 Mio. Euro, beschäftigt zur Zeit 1.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an 32 Standorten - vorwiegend in

Ostdeutschland - vertreten. Die Verpflichtung von Christian Lindner ist Teil der

Wachstumsstrategie von Autoland. Die Geschäftstätigkeit soll künftig auf ganz

Deutschland ausgeweitet, die digitalen Vertriebskanäle verstärkt und das

Unternehmen zu einem führenden Mobilitätsdienstleister weiterentwickelt werden.

Die Autoland AG wurde 1978 von Wilfried Wilhelm Anclam als Ein-Mann-Betrieb in

Hannover gegründet. 1990 fokussierte Anclam seine unternehmerischen Tätigkeiten

auf Ostdeutschland und baute das Handelsunternehmen vom Standort

Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt kontinuierlich weiter auf. Anclam begründet

seine Entscheidung für Christian Lindner so:

"Autoland wächst stark. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Führung meines

Unternehmens für die Zukunft größer aufzustellen. Christian Lindner ist einer

der profiliertesten Verfechter der individuellen Mobilität. Und er ist ein

Macher. Mich hat über viele Jahre beeindruckt, mit welcher Disziplin und mit

welchem Fleiß er seinen Weg gegangen ist. Er hat bewiesen, dass er Vertrieb und

Kampagne beherrscht und ein exzellenter Kommunikator ist. Mit seinen Talenten

wird Christian Lindner das ganze Unternehmen voranbringen. Er wird den Vertrieb

stärken, die Digitalisierung unterschiedlicher Geschäftsbereiche des Konzerns

beschleunigen und die Internationalisierung von Autoland vorantreiben. Mit ihm

steigern wir die Bekanntheit und Reputation unseres Unternehmens in höchstem

Maße."

Der 46-jährige Lindner war über zwei Jahrzehnte in verschiedenen politischen

Spitzenfunktionen tätig. Er verfügt über langjährige Führungserfahrung und

Kompetenzen im Bereich Marketing, Kommunikation und Digitalisierung, die er nun

in seiner unternehmerischen Rolle einbringt. Für ihn ergibt sich die Tätigkeit

bei Autoland folgerichtig aus seinem bisherigen Wirken:

"Der Mittelstand hat mich immer beeindruckt. Früher habe ich mich für gute

Rahmenbedingungen eingesetzt. Heute will ich selbst dort arbeiten, wo das Herz

der deutschen Wirtschaft schlägt. Dass es die Autobranche ist, wird niemanden

überraschen, der meine persönlichen Leidenschaften kennt. Für mich ist

individuelle Mobilität eine Frage der Freiheit. Deshalb darf das Auto nicht zum

Luxusgut für wenige werden, sondern muss für viele Menschen bezahlbar bleiben.

Das ist die Mission von Autoland und meine."

Über die Autoland AG: Die Firmenzentrale der Autoland AG befindet sich im

sachsen-anhaltinischen Sandersdorf-Brehna und der Firmensitz in Berlin. Das

Unternehmen ist Deutschlands größter herstellerunabhängiger Autodiscounter.

Autoland betreibt derzeit 32 Niederlassungen in neun Bundesländern und

beschäftigt 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2024 erwirtschaftete

Autoland einen Rekordumsatz von 890 Mio. Euro mit über 50.000 verkauften Autos.

Für 2025 wird erwartet, dass Autoland erstmals die Marke von einer Milliarde

Euro Umsatz mit knapp 60.000 verkauften Fahrzeugen erreicht. Damit zählt es zu

den wachstumsstärksten Automobildiscountern in Deutschland. Autoland bietet eine

breite Auswahl an Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen mit bis zu 40 Prozent

Preisvorteil, ergänzt durch Services rund ums Auto. Das Unternehmen macht damit

Mobilität für alle Kundengruppen erreichbar. Autoland hat mehr als 10.000

Fahrzeuge aus über 30 Automarken sofort verfügbar.

Über Wilfried Wilhelm Anclam: Wilfried Wilhelm Anclam (Jg. 1957) ist Gründer,

alleiniger Eigentümer und Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Nach seiner

Ausbildung als Polizeibeamter startete er 1978 als Automobilhändler in einer

Garage in Hannover und entwickelte das Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten

zu Deutschlands größtem herstellerunabhängigen Automobildiscountern. Unter

seiner Leitung erreicht das Unternehmen jährlich neue Umsatzrekorde und steuert

in 2025 erstmals die Umsatzmilliarde an. Anclam ist Selfmade-Unternehmer und

steht für unternehmerischen Mut, Kreativität und absolute Kundenorientierung.

Sein Ziel: Bezahlbare Mobilität für alle.

Über Christian Lindner: Christian Lindner (Jg. 1979) wird ab 1. Januar 2026

stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. In dieser Rolle

verantwortet er die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung. Zuvor war

Lindner über zwei Jahrzehnte in der Politik aktiv, unter anderem als

Bundesfinanzminister (2021-2024) und Bundesvorsitzender der FDP (2013-2025). In

dieser Zeit galt er als einer der profiliertesten Wirtschaftspolitiker

Deutschlands. Sein Wechsel zu Autoland ist Ausdruck seines Gestaltungswillens,

unternehmerische Verantwortung in der Praxis zu übernehmen. Neben seiner

Tätigkeit bei Autoland engagiert er sich in Beiräten und Stiftungen, die sich

für Mittelstand, Digitalisierung und Transformation einsetzen.

