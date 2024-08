OTS: Badische Zeitung / Berechtigte Bedenken / Kommentar von Andreas Niesmann

Berechtigte Bedenken / Kommentar von Andreas Niesmann

Freiburg (ots) - "Die Börsen haben ihr Urteil gefällt: Sie trauen dem einstigen

Solarpionier Meyer Burger nicht zu, das Ruder noch einmal herumzureißen. Von

mehr als 100 Schweizer Franken ist der Aktienkurs binnen eines Jahres auf etwas

mehr als zwei Franken abgestürzt. Das nun verkündete Aus für die Neustart-Pläne

in den USA lassen das Agieren Meyer Burgers in Deutschland in einem anderen,

fahleren Licht erscheinen. (...) Der eben noch als nicht zukunftsfähig

eingestufte Standort in Bitterfeld-Wolfen soll nun "Rückgrat" der Zellproduktion

sein. Die Investoren glauben diese Erzählung nicht. Und auch die Mitarbeiter

sollten nicht allzu viel auf sie setzen." https://www.mehr.bz/bel240a

