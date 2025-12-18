OTS: Bertrandt AG / Mit Ergebnisoptimierungsprogramm, Diversifizierung und ...

|
Ehningen (ots) - Das Geschäftsjahr 2024/2025 von Bertrandt war erneut geprägt
von anspruchsvollen Rahmenbedingungen, welche sich in den Geschäftsjahreszahlen
widerspiegeln. Die dominierenden gesamtwirtschaftlichen Themen waren
Handelsstreitigkeiten, geopolitische Spannungen sowie die strukturelle
Wachstumsschwäche in Deutschland. Die Automobilindustrie als Hauptkundenbranche
von Bertrandt reagierte insbesondere auf die erratische Zollpolitik mit
kurzfristigen Sparprogrammen und verzögerten Projekt- und
Produktionsentscheidungen. Darüber hinaus waren einige Kunden mit
technologischen Herausforderungen konfrontiert. Infolgedessen wurden
Entwicklungsprojekte weiter verschoben oder zeitlich gestreckt, was bei
Bertrandt zu einer anhaltend geringen Kapazitätsauslastung führte. Der Konzern
reagierte darauf mit der konsequenten Umsetzung des
Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future", zusätzlichen
Optimierungsmaßnahmen und einer weiteren Diversifikation der Kundenbasis und
regionalen Positionierung.
Bertrandt startete mit Zuversicht in das Geschäftsjahr 2024/2025, getragen von
dem Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" und einem hohen
Angebotsvolumen. Die erwartete Normalisierung der Projektvergaben, mit denen das
Unternehmen gerechnet hatte, blieb jedoch aus. Externe Faktoren wie eine
erratische Zollpolitik, Handelsstreitigkeiten sowie technologische
Herausforderungen führten zu Verzögerungen und Projektverschiebungen bei den
Kunden. Ebenso belasteten deren strategische Neuausrichtungen und Sparprogramme
die Branche. Infolgedessen sanken die Forschungs- und Entwicklungsausgaben
einiger Kunden bis Ende September 2025 prozentual zweistellig, was das
Unternehmen jedoch als einen temporären Effekt einschätzt. Dieses anspruchsvolle
Marktumfeld sowie der Trend zur Verlagerung von Entwicklungsprojekten ins
Ausland belasten die Branche der Entwicklungsdienstleister in Deutschland und
führen zu einer Marktbereinigung.
"Die Kapazitätsauslastung insbesondere an den deutschen Standorten war auf einem
nicht ausreichenden Niveau, sodass unser Fokus im Geschäftsjahr auf einer weiter
konsequenten Umsetzung des Ergebnisoptimierungsprogramms ŽFit for FutureŽ und
weiteren Maßnahmen lag. Dazu zählen Portfolio-, Struktur- und
Infrastrukturanpassungen. Neben Kosteneinsparungen verfolgen wir intensiv unsere
strategischen Ziele zur Diversifizierung und Internationalisierung, womit wir
bereits Erfolge verzeichnen", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands Finanzen.
Die Gesamtleistung im Bertrandt Konzern sank im Geschäftsjahr 2024/2025 um rund
18 Prozent auf 978 Millionen Euro (Vorjahr 1,187 Milliarden Euro). Das EBIT in
Höhe von rund -36 Millionen Euro (Vorjahr -98 Millionen Euro) hat sich vor dem
Hintergrund spürbar positiver Effekte des Ergebnisoptimierungsprogramms deutlich
gegenüber dem durch Sonderaufwendungen belasteten Vorjahreswert verbessert. Das
bereinigte EBIT lag im Geschäftsjahr 2024/2025 bei -2 Millionen Euro. Hierzu hat
auch ein wieder positives EBIT im vierten Quartal 2024/2025 beigetragen. Der
Personalbestand wurde an die Marktbedarfe angepasst und reduzierte sich um 1.843
auf 12.185 Mitarbeitende zum 30. September 2025 (Vorjahr: 14.028). Trotz der
anspruchsvollen Rahmenbedingungen konnte in der Berichtsperiode ein deutlicher
positiver Free Cashflow in Höhe von rund 18 Millionen Euro erzielt werden. Auch
die Bilanz stellt sich mit einer Eigenkapitalquote von über 40 Prozent als
solide dar.
Trotz der Herausforderungen der vergangenen beiden Geschäftsjahre sieht
Bertrandt gute Perspektiven für die Zukunft, welche sich auch im Ergebnis
niederschlagen. "Unsere erfolgreiche Neukundengewinnung und regionale sowie
sektorale Diversifikation sind wichtige Erfolgsfaktoren. Zudem eröffnen die
angekündigten Investitionen unserer Kunden in Forschung und Entwicklung für neue
Produkte und Technologien zusätzliche Chancen", erklärt Markus Ruf. Im
vergangenen Geschäftsjahr wurde Bertrandt als strategischer Lieferant von Volvo
Cars nominiert. Zudem erhielt Bertrandt den Status als "Strategic Partner" von
ZEISS SMT für die Weiterentwicklung innovativer Halbleitertechnologien.
Weiterhin baute das Unternehmen seine internationale Präsenz mit neuen
Standorten aus. In der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungs- und
Sicherheitssektor verzeichnet das Unternehmen zweistellige Wachstumsraten.
Angesichts steigender globaler Verteidigungsinvestitionen und umfassender
Zertifizierungen ist Bertrandt bestens positioniert, um kurzfristig neue
Projekte in diesen dynamischen Märkten umzusetzen.
Zusammenfassend rechnet Bertrandt im Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 mit
einer Normalisierung der Projektvergabe und daher mit einem moderaten* Anstieg
der Gesamtleistung sowie einem deutlichen* Anstieg beim EBIT auf ein positives
Ergebnisniveau. Das klare Ziel des Konzerns ist es, in einem normalisierten
Marktumfeld mittelfristig* eine EBIT-Marge von sechs bis neun Prozent zu
erzielen.
*Definition: Moderate Veränderung: +/-0 Prozent bis +/-10 Prozent, Deutliche
Veränderung: über +/-10 Prozent, Mittelfristig: innerhalb der nächsten drei
Geschäftsjahre
